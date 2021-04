Commisso spiega perché ha chiesto le dimissioni di Dal Pino: "In Lega solo litigi"

Ai canali ufficiali della Fiorentina, Rocco Commisso ha raccontato perché con altri club abbia chiesto le dimissioni di Paolo Dal Pino dalla Presidenza della Lega Calcio. "Io, come Fiorentina, non voglio avere un altro socio in private equity, e forse sono uno dei pochi che ha trattato con questa gente. Il mio più grande successo con Mediacom è che ho rifiutato tanti soldi da esterni. Da 25 anni ho questa azienda e non penso che la soluzione sia far entrare i fondi di private equity, altrimenti il rischio è che siano loro a decidere sulla Serie A in futuro. Questo non va bene".

Qual è la situazione in Lega?

"Mi hanno raccontato mio figlio e Joe Barone che l'ultima riunione è stata fatta con 3 ore di litigi e 10 minuti di discorsi seri sul business. Non ho tempo per queste cose".