Commisso, tanti attacchi ma nessun annuncio sulla Fiorentina: "Vogliamo tenere Vlahovic"

vedi letture

In una conferenza stampa fiume, durata circa 100 minuti, Rocco Commisso questa mattina ha attaccato praticamente tutti i giornalisti, presenti e non, per le critiche ricevute negli ultimi mesi.

Da parte del numero uno della Fiorentina nessun annuncio, però, sulle strategie per il futuro. Alla domanda sulla conferma di Pradè, la risposta di Commisso è stata questa: "Garda quanto sono fast. Fast, fast. Niente annuncio, next..." Anche su Vlahovic, in un breve passaggio, Commisso s'è limitato a dire che per la volontà del club è quella di tenerlo, ma che ad oggi per quanto riguarda il rinnovo del contratto non c'è un accordo. Infine, un passaggio sull'allenatore: "Voglio un tecnico che vince...". Aggiungendo poi che solo a fine campionato verranno resi noti i piani della proprietà per la Fiorentina che verrà. Nessuna certezza nemmeno sul futuro di Ribery. "Ci sono novità sul rinnovo del suo contratto?", gli è stato chiesto. "No", la sua risposta.