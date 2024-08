Ufficiale Como, acquisto numero 13 dell'estate: dal Genk arriva Alieu Fadera

Il Como mette a segno un altro acquisto, annunciando Alieu Fadera, 22 anni, esterno offensivo di sinistra proveniente dal Genk. Si tratta di un'ala di piede destro, un classe 2001 che solitamente gioca sulla corsia mancina ma in carriera si è destreggiato anche da trequartista, da punta centrale e pure da ala destra. "Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio, con contratto quadriennale, dell’attaccante esterno sinistro Alieu Fadera, proveniente dalla formazione belga del Genk. Gambiano classe 2001, ha all’attivo oltre 70 presenze con 10 goal e 10 assist nel massimo campionato belga, raggiunte con Genk e Zulte Waregem", si legge sul sito ufficiale.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato così l’arrivo di Fadera: “Si tratta di un giocatore molto veloce e abile nel gioco in profondità. Le sue caratteristiche e qualità completano al meglio il nostro reparto offensivo”.

Al momento della firma, Alieu ha dichiarato: “Sono veramente felice, la Serie A è un campionato molto competitivo e sono entusiasta di iniziare questa nuova sfida. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e aiutare la squadra”.

La carriera di Fadera

Alieu Fadera è cresciuto in Gambia, affacciandosi al calcio professionistico giovanissimo. Nel marzo del 2020 il giocatore ha lasciato la sua patria, spostandosi dal Real de Banjul al Pohronie, sbarcando così in Europa. Dopo una stagione in Slovacchia Fadera è volato in Belgio e lì si è consacrato: prima allo Zulte Wartregem, poi nell'utlima stagione al Genk, con cui ha collezionato 20 presenze, tre gol e quattro assist tra campionato e Conference League.