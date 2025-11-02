Como, Morata: "Orgoglioso della squadra, grazie ai tifosi che sono venuti a sostenerci"

Il Como conferma il suo status da squadra di alta classifica, essendo riuscito ieri a fermare sullo 0-0 i campioni in carica del Napoli. Un risultato che poteva essere addirittura migliore per i lariani, visto che al 26' Alvaro Morata si è fatto parare un calcio di rigore dallo specialista Milinkovic-Savic.

Nonostante l'errore dal dischetto, l'attaccante spagnolo dopo la partita ha commentato positivamente il pari contro i partenopei con un post sul suo profilo Instagram: "Non potrei essere più orgoglioso della mia squadra e della partita che abbiamo giocato. Grazie a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci".