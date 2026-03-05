Como, Varane: "Obiettivo trasformarci in una squadra che sia il punto di arrivo per i giocatori"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere della Sera, Raphael Varane ha commentato il lavoro del Como a livello di settore giovanile: "È fondamentale impostare una metodologia di lavoro e creare un’identità. Ecco perché per lo sviluppo del brand e a beneficio della comunità locale diventano fondamentali anche i summer camp. Vogliamo che i nostri siano i migliori al mondo

L'ex difensore ha poi analizzato ed espresso un parere sul livello tecnico dei giovani in Italia: "Buono. Il problema spesso è che si punta a ottenere risultati a breve termine, mentre con i giovani si dovrebbe osare ma al contempo aspettare una loro crescita completa. Non credo che qui ci sia poco coraggio con i ragazzi ma il calcio è esasperato da tatticismi: la differenza fra vincere e perdere è minima".

Chiosa sull'obiettivo della società lariana per il futuro: "Trasformarci in una squadra che sia il punto di arrivo della carriera di un giocatore".