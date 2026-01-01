Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex difensore di Real Madrid e Como, ora nel board dei lombardi, Raphael Varane ha raccontato innanzitutto cosa lo ha colpito della società lariana: "Mi ha colpito la visione del club. Mi hanno trasmesso la percezione che qui ogni cosa è possibile. La squadra sette anni fa giocava tra i dilettanti e ora è quinta in classifica".

Protagonista di questo Como è senza dubbio Fabregas: "Prima di arrivare qui, come giocatore, ho parlato tanto con lui. Ha caratteristiche sue, sta facendo un lavoro enorme, creando un senso di appartenenza nei giocatori. È divertente veder giocare la sua squadra. Si vede che ha avuto ottimi maestri e che da ciascuno ha rubato qualcosa". E fra la qualificazione alla prossima Champions o la vittoria in Coppa Italia, Varane non sceglie: "Tutte e due" afferma l'ex calciatore delle Merengues.

L'ex centrale francese ha poi raccontato il suo periodo proprio fra le file dei Blancos e di chi lo ha aiutato molto nei momenti bui: "Zidane che mi ha spiegato un concetto semplice: invece di disperdere energie prova ogni giorno nella sessione di allenamento a migliorare un singolo aspetto in cui ti senti carente - ha concluso -. Si diventa resilienti".