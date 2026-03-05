Varane: "A Paz direi di stare dove è felice, ma decide il Real. Coppa Italia o Champions? Tutte e due"

Raphael Varane, oggi membro del consiglio di amministrazione del Como, ha parlato al Corriere della Sera del futuro di Nico Paz, che pur essendo di proprietà del Como è promesso sposo del Real Madrid, che vanta una recompra irrisoria nei suoi confronti: "Gli direi di stare dove si sente più felice. Ma purtroppo né lui né noi abbiamo particolare voce in capitolo, tutto dipende dalla volontà del Real".

Preferirebbe vincere la Coppa Italia o sentire la musichetta della Champions il prossimo anno?

"Tutte e due, non scelgo".

Il contesto

Il Real Madrid ha inserito una clausola di recompra nel contratto di Nico Paz quando lo ha ceduto al Como nell'agosto 2024 per circa 6 milioni di euro. Questa opzione permette ai blancos di riportare il centrocampista argentino a Madrid a un prezzo predefinito e vantaggioso: 9 milioni di euro nell'estate 2026. Inoltre, il Real detiene il 50% dei diritti sulla futura rivendita e un diritto di prelazione su qualsiasi offerta esterna. Dopo una stagione esplosiva di Paz al Como in Serie A 2025/26 con numeri da top in termini di gol e assist, il Real Madrid sembra aver deciso di attivare la clausola nel giugno 2026, rendendolo il primo acquisto ufficiale per la stagione 2026/27.