Conceicao, il Porto ha guadagnato più di quanto avrebbe ricevuto dalla clausola risolutoria

Francisco Conceiçao alla Juventus è costato 42,5 milioni di euro. I dieci milioni dell'anno prima - fra il prestito secco a 7 milioni e i 3 in caso di qualificazione alla prossima Champions - più i 32, pagabili in quattro rate, per i bianconeri. Eventualmente c'è da decurtare la commissione di Jorge Mendes, anche se è probabile che dopo l'arrivo di Villas Boas la situazione sia cambiata, almeno per quanto riguarda gli esborsi per gli agenti. Di sicuro c'è stato il braccio di ferro con Conceicao sul 20%, clausola risolutoria sulla futura rivendita.

Un passo in avanti per andare alla Juventus - che gli ridarà, con gli stipendi, quanto avrebbe guadagnato in una sola soluzione - ed è il motivo per cui il Porto è riuscito a tenere duro. Con 30 milioni di clausola risolutoria sarebbe arrivato il 100%. Con i 45 idem, perché queste cifre erano fuori dagli accordi, ma poi ci sarebbe stato un compenso esorbitante all'agente per avere ricevuto un certo tipo di pagamento quasi sull'unghia.

Nelle scorse ore Conceicao ha confermato di rinunciare al 20%, con una comunicazione scritta. Insomma, si può legittimamente dire che Villas Boas sia stato un osso duro per tutti, sia per la Juventus che per lo stesso Conceicao. Andando a guadagnare molto di più rispetto a quanto sarebbe stato facile aspettarsi, seppur in due anni.