Condò: "Altro che nuovo Davids, McKennie segna gol pesanti e si sa inserire bene"

Titolare nella Juventus che questa sera sfiderà il Porto in Champions League, Weston McKennie incassa i complimenti di Paolo Condò dagli studi di Sky: "Lo avevamo descritto come nuovo Davids, invece ha una propensione offensiva superiore a Davids, che era una fantastica guardia del corpo per Zidane. McKennie è uno che segna gol pesanti, si sa inserire. È un giocatore che sorride, ci piacciono tantissimo quelli così. È un giocatore prezioso, in una squadra che non segna tanto".