Condò: "Champions primo pensiero per la Juve. Arrivare tra le prime quattro è possibile"

Paolo Condò su La Repubblica oggi rilegge gli ottavi di Champions in seguito alla chiusura del mercato e lo fa ripartendo da Inter-Liverpool: "Il neo acquisto Gosens sarà verosimilmente una carta da giocare al ritorno ad Anfield. L'Inter non avrà lo squalificato Barella. Il Liverpool ha Salah e Mané in Coppa d'Africa almeno fino al 6 gennaio. L'Inter non si vergogni a sperare che rientrino un po' stanchi". Poi su Villarreal-Juventus: "Vlahovic batte Diaz nella classifica degli acquisti più pesanti di gennaio. L'ottavo da equilibrato ora pende dalla parte bianconera. E se la chimica tra il serbo e Dybala arriverà in fretta, la Juve è destinata a giocarsela anche contro le corazzate dai quarti in poi. Champions primo pensiero, il piazzamento fra le prime quattro è nelle cose".