Condò: "Juve, l'operazione Ronaldo si rivela negativa. Era stato preso per la Champions"

Il giornalista Paolo Condò sull'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Alla terza stagione, e alla terza eliminazione in Champions (una ai quarti, due agli ottavi), CR7 non è riuscito a far fare alla Juventus il salto di qualità in Europa. Anzi, ci sono stati dei passi indietro. "L'operazione Ronaldo si rivela negativa - ha detto -. Non dico fallimentare perché hanno vinto due Scudetti, ma quel risultato lo avevi già ottenuto con giocatori meno forti e costosi. Ronaldo era stato acquistato per competere in Champions, lo avevi preso perché avevi fatto due finali e ti era mancato molto poco per vincere. Pensavi di aggiungere ciò che mancava, solo che nelle prime due stagioni è mancato il resto della Juventus mentre stavolta è franato anche Ronaldo".