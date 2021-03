Condò su Repubblica: "La Juve reagisce come una belva ferita. Con Ronaldo indemoniato"

vedi letture

Paolo Condò ha commentato l'ultima giornata di campionato per La Repubblica, aprendo il pezzo con la Juventus. Che "ha reagito al fallimento europeo come una belva ferita. Tre gol in mezz’ora al Cagliari, Ronaldo talmente indemoniato da sfiorare l’espulsione per eccesso di foga, Chiesa ancora devastante, impressione che l’intero ambiente, oltre a ribellarsi alle critiche — il che è normale, nessuno ama le critiche — si sia dato la missione di non lasciare più punti per strada".