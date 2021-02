Confermata la presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo: "Preparatevi, sto arrivando..."

Zlatan Ibrahimovic confermato al prossimo Festival di Sanremo. Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse, quest'oggi in conferenza stampa ha ribadito che il centravanti del Milan sarà presente a tutte e cinque le serate del Festival.

La 'Rai' aveva messo in discussione la sua presenza dopo lo scontro con Lukaku in occasione del derby di Coppa Italia, ma lo stesso Amadeus oggi ha fugato ogni dubbio: “Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Poi scoprirete cosa farà…"

Lo stesso Ibra ha poi replicato ad Amadeus e Fiorello con un messaggio: “Preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record!”