Conte: "Ai giocatori che vogliono allenare dico: 'Se vuoi soffrire, fai pure'. Serve passione"

vedi letture

Cosa pensa della situazione Gattuso che vive sulla graticola? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Rino sta facendo bene, è un bravissimo allenatore. Ma sappiamo benissimo tutti quanti noi, me per primo, che questo è un anno particolare. L'allenatore a prescindere è la persona più soggetta a ricevere situazioni poco piacevoli se non arrivano i risultati. L'allenatore è il ruolo più difficile da fare, se qualche mio giocatore mi chiede se fare o non fare l'allenatore in futuro dico: 'Se vuoi soffrire, fai pure..." Arrivano i risultati e sei il più bravo ma a volte anche se arrivano i risultati non sei il più bravo. Serve tante passione, che ci fa andare oltre le critiche e i giudizi, che a volte possono essere giusti e altre meno".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.