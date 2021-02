Conte contro Agnelli, tutte le reazioni dal mondo Juventus del giorno dopo

Una partita nella partita. La prima, giocata su due campi in 180 minuti, ha consegnato alla Coppa Italia la prima finalista della stagione 2020/2021: quella Juventus che sotto la guida di Andrea Pirlo ha normalizzato l’Inter di Antonio Conte, anche modificando l’undici a più riprese affidandosi a una massiccia rotazione. La seconda, con protagonisti lo stesso allenatore nerazzurro e il presidente bianconero Andrea Agnelli, “disputata” fra campo e tribuna dell’Allianz Stadium attraverso gesti e parole, cominciata nella serata di martedì e, inevitabilmente, destinata a proseguire anche nei giorni successivi.

DALLE PAROLE AI FATTI - Da casa Juve filtra un istante in cui tutto ha preso una piega differente dai classici battibecchi che animano una gara a così alto tasso d’intensità e rilevanza. L’arbitro Mariani fischia la fine dei primi 45 minuti e nel dirigersi verso gli spogliatoi Conte, come successivamente confermato dalle immagini, solleva il dito medio rivolgendolo verso la zona dedicata alla panchina bianconera dove, poco più indietro, è schierata anche la dirigenza composta da Nedved, Paratici e, appunto, il presidente Agnelli. Qui il confine oltrepassato, anche perché nessun insulto all’ex allenatore trova conferme da sponda bianconera. E dopo il gestaccio di Conte, il labiale di Agnelli, catturato al termine della sfida dalle telecamere, connesso in maniera abbastanza chiara a quanto accaduto al principio dell’infuocato quarto d’ora di intervallo che ha scatenato la questione. Rovente perché le discussioni hanno preso vita anche nel tunnel degli spogliatoi ma, sempre stando a quanto filtra, senza uno scambio di battute fra Oriali e Paratici che mai sarebbero entrati in contatto. Andrea Agnelli e Antonio Conte, un confronto animato tra due che hanno dato vita assieme al ciclo di vittorie che ancora mantiene al vertice e rende protagonista la Juventus ma che, nel corso degli anni, hanno visto i rapporti incrinarsi fra addii anticipati e inaspettati, frecciatine e, dopo ieri, qualche gesto poco nobile di troppo.