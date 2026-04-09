TMW News Conte e le altre panchine della prossima stagione. Nico Paz e il futuro al Real Madrid

Nel corso del TMW News di oggi si torna a parlare molto di mercato. E in particolare delle mosse per le panchina. Antonio conte ha parto nei giorni scorsi alla possibilità di un suo ritorno in nazionale e adesso c'è da cpaire come eventualmente potrà liberarsi dal Napoli. Occhi puntati anche sui possibili rinforzi per le big. Senza perdere di viata ovviamente il campionato che già domani ci propone la sfida tra Roma e Pisa. Molto importante in chiave Champions sarà la gara di sabato sera tra Atalanta e Juventus mentre domenica sera sarà tutta da seguire Como-Inter.

Le alternative a Conte

Tra i nomi possibili per il ruolo del ct c'è anche quello di Massimiliano Allegri, tecnicia che ha grande esperienza e che potrebbe avere tutte le qualità per rivestire questo ruolo. Non convince invece un ritorno di Roberto Mancini che nel 2023 salutò l'italia per andare ad allenare la nazionale araba per poi provare nell'estate scorsa a rilanciare la sua candidatura per l'Italia.

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