Conte esclude l'ipotesi di immediate dimissioni: "Io sarò qui, a prescindere dal mercato"

vedi letture

A prescindere da ciò che accadrà in questa ultima settimana di calciomercato, può assicurarci che lei resterà il condottiero di questo progetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Bologna - gara valida per la seconda giornata di Serie A - ha risposto così: "A prescindere da ciò che può accadere sul mercato, io ho preso un impegno morale e umano non solo col tifoso napoletano che subito mi ha mostrato grande entusiasmo, ma anche con i calciatori coi quali voglio ricostruire questo progetto. Ci sono giocatori che ho fortemente voluto, anche se avevano la possibilità di andare altrove, e attorno a lavoro costruirò il nuovo progetto. Io sarò qui, testa bassa e lavoreremo, cercando di fare il possibile e anche l'impossibile per riportare il Napoli dove merita".

Poi in un altro passaggio: "Bisogna avere un po' di pazienza: noi stiamo lavorando e prima o poi in questi casi il lavoro viene fuori. Dobbiamo avere pazienza ed essere positivi, bisogna credere in ciò che stiamo facendo. Ci stiamo rompendo la schiena, siamo sempre qui a Castel Volturno ed ecco perché sono fiducioso: vedo l'ambiente che c'è qui dentro, c'è tutta gente che vuole venire fuori da questa situazione che va avanti da un po'. Vi ho sempre detto che non saremmo partiti a duemila: magari ci arriviamo, ma serve lavorare per creare un gruppo molto solido, forte e unito per superare tutte le difficoltà. Sono fiducioso, li vedo questi ragazzi e mi sento pronto".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.