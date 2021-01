Conte: "I cambi? Vidal ko, Lautaro e Hakimi stanchi. Normale attingere dalla panchina"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky commenta il pari contro la Roma: "Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita e purtroppo non lo abbiamo fatto. Nel finale abbiamo un po' subito il ritorno della Roma, le energie hanno iniziato a scarseggiare. C'è stato un dispendio di energie fisiche e nervose".

Sui cambi: "Vidal ha avuto un problema alla gamba, ha chiesto la sostituzione. Lautaro era arrivato al 75' esausto anche perché gli ho chiesto di abbassarsi in fase di non possesso e alla fine era a corto di energie, come Hakimi che nel finale stava perdendo qualche colpo. Non dimentichiamoci che era la terza partita in sette giorni. Una squadra come l'Inter deve avere una rosa importante".

Sugli scontri diretti l'Inter ha vinto solo il Napoli

"Ne abbiamo persa una, vinta una e le altre le abbiamo pareggiate. È inevitabile quando giochi contro squadre forti che devi dimostrare la tua forza. Anche le altre squadre sono forti e alla fine c'è un sostanziale equilibrio".

Mercato a zero a gennaio?

"Ma è da agosto. Noi prendemmo Hakimi ad aprile e poi solo parametri zero o rientri da prestiti, non vi dovete sorprendere se non faremo mercato nemmeno a gennaio. Linea molto chiara, molto netta. Non faremo assolutamente niente. Lavoreremo come stiamo facendo e sono molto contento di questo gruppo che ha voglia di fare belle cose per l'Inter. Mi è stato detto di non chiedere nulla e cercheremo giustamente di fare del nostro meglio con quello che abbiamo, a testa bassa".