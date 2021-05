Conte non resiste più di 2-3 anni in club? Marotta: "Diciamo che lo dicono le statistiche..."

Nel corso dell’intervista rilasciata a Lo sport che verrà, evento organizzato da Il Foglio Sportivo, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta ha parlato del fatto che Conte non resista più di 2-3 anni in un club: “Diciamo che lo dicono le statistiche… Lui è un vincente, vuole arrivare alla vittoria e ci dà anima e corpo. È normale che a un certo punto arriva un momento in cui dici mi fermo e rifletto. Lui ha il DNA del vincente, è una caratteristica tipica dei campioni. Ha quasi la sindrome della vittoria, che solo con la sua caparbietà è riuscito a raggiungere. L’ha fatto alla Juventus, l’ha fatto all’Inter, in un ambiente con tante difficoltà: se abbiamo vinto lo scudetto è stato con grandissimo merito di Conte, della sua caparbietà”.

