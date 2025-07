Ufficiale Mantova, ingaggiato l'esterno offensivo Marras: ha firmato un triennale

"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio di Tommaso Marras, classe 2004, attaccante esterno di piede mancino tutto estro e fantasia.

Tommaso Marras e' reduce da un'ottima stagione in Lega Pro tra le fila del Caldiero dove ha collezionato 34 presenze con 6 reti all'attivo. Nelle due stagioni precedenti 26 reti realizzate con la Primavera del Monza. Tommaso Marras ha firmato col Mantova un contratto di durata triennale con scadenza fissata al 30.06.2028".

Con questa nota la società virgiliana ha comunicato l'arrivo dell'ala per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo gli inizi in Serie D col Chieri (16 gare e due gol nel 2021/22) e l'esperienza nelle giovanili del Monza dunque per il calciatore si misurerà con la serie cadetta.