Conte sullo Scudetto in arrivo: "Sta per cadere un regno. Entreremo nella storia dell'Inter"

Dopo il successo sul Crotone ed in attesa della matematica per la vittoria dello Scudetto, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha così commentato a Sky il traguardo in arrivo: "Le ultime vittorie figlie dell'amalgama che si è creata? Il campionato che stiamo facendo è figlio di una crescita costante da tutti i punti di vista, non solo tecnico-tattico. Di mentalità, di condivisione, di viverla intensamente. Tutti i giocatori, anche chi è stato meno coinvolto, hanno creato qualcosa di granitico e hanno capito la possibilità di arrivare a qualcosa di fantastico, di restare nella storia dell'Inter. Stiamo riuscendo nell'impresa di far cadere un regno che durava da 9 anni. Complimenti ai ragazzi".

