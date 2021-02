Continuate a credere alla salvezza? Stroppa non ha dubbi: "Scherziamo? Assolutamente sì"

vedi letture

Quarta sconfitta consecutiva per il Crotone e missione salvezza sempre più complicata per i calabresi. Non fa drammi, però, Giovanni Stroppa, che ai microfoni di Sky Sport ha ribadito come la squadra conservi nonostante tutto grandi motivazioni nella bagarre per la permanenza in Serie A: "Per noi non cambia nulla: c'è una partita in meno da qui alla fine. Potevamo essere più cattivi sulla palla, il Sassuolo ha meritato notevolmente questa vittoria. Nella ripresa potevamo essere più precisi sotto porta perché abbiamo avuto qualche palla gol".

Continuate a credere nella salvezza?

"Ma stiamo scherzando? Assolutamente sì".

A breve l'intervista integrale al tecnico del Crotone