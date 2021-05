Contro la Juventus il riassunto della stagione dell'Udinese, Nahuel Molina la scoperta

vedi letture

Nessuna nuova buona nuova verrebbe da dire in casa Udinese. Dopo la chiacchieratissima sconfitta contro la Juventus i friulani infatti hanno ripreso a lavorare e la notizia principale è che per ora non ci sono stati nuovi problemi in ottica infortuni. Ovviamente si parla in chiave ironica, ma fino a un certo punto. Tanti, troppi infatti sono gli elementi fermi ai box per Gotti e questo sicuramente ha pesato in un match contro la Vecchia Signore dove, discussioni arbitrali a parte, forse è un po’ mancata proprio la possibilità di fare cambi con giocatori pronti allo scopo. A testimoniare ciò la scelta da parte del tecnico di fare solo tre dei cinque cambi a disposizione, due per giunta fatti proprio nei minuti finali della sfida. Un ulteriore rammarico dunque per un Udinese-Juventus che poteva portare un risultato clamoroso pro friulani e che invece si è concluso con un nulla di fatto, amareggiando parecchio le zebrette.

Pur finendo con una sconfitta, la partita con la Juventus ha dato segnali comunque molto importanti per i friulani, tornati al centro delle critiche per un ciclo abbastanza brutto fatto di quattro sconfitte e una vittoria (con il minimo sforzo) contro il Crotone. Le sensazioni positive post successo con il Benevento dunque si sono confermate, ridando un’Udinese convinta di quel che fa e vogliosa di giocarsi il match al massimo. Domenica infatti oltre ai discorsi arbitrali, oltre ai problemi di infortuni, bisogna anche sottolineare come siano state diverse le palle gol non concretizzate dalla truppa di Gotti e che avrebbero permesso di chiudere i giochi in un match dove il 2-0 sarebbe probabilmente stato strameritato, almeno fino al ribaltone. Questa è stata un’altra delle costanti per i friulani nel corso della stagione, con gli attaccanti che sono stati parecchio sterili (Pussetto e Okaka i migliori a quota 3).

Sconfitta contro la Juventus che dunque lascia sì tanto rammaricati, ma che è anche un riassunto molto interessante di quella che è stata la stagione delle friulani: tanta buona volontà e qualche idea, però troppi problemi fisici e mancanza di concretizzazione. Due aspetti su cui sicuramente in estate si rifletterà. Intanto le zebrette proveranno ad agganciare un decimo posto occupato dall’Hellas Verona che è ancora lì a portata, sfruttando in particolare, oltre alle ottime prestazioni di quelle che ormai sono le certezze bianconere, anche la vena di un Nahuel Molina in costante crescita. Con tutta probabilità, anche se i friulani non dovessero finire nella parte sinistra della classifica, l’esterno argentino a fine stagione si conquisterà la palma di migliore scoperta dell’anno, con già 5 assist e 2 gol all'attivo in quello che in sostanza è il primo girone giocato da quando è approdato in Europa (in quello d'andata è stato abbastanza in disparte tra problemi fisici e adattamento). Un’altra potenziale plusvalenza interessante (tra un paio di stagioni) all’orizzonte per la famiglia Pozzo, che sta tornando a scovare con una certa regolarità quei talenti che nel primo decennio e mezzo del millennio hanno fatto le fortune dell’Udinese e che si spera ora risollevino i bianconeri verso la metà sinistra della classifica.