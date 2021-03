Coppa d'Africa, il Ghana si qualifica alla fase finale. E lo spezzino Gyasi festeggia l'esordio

vedi letture

Il Ghana stacca il biglietto per la Coppa d'Africa che si disputerà a gennaio 2022 in Camerun. Alle "Black Stars" basta un pareggio a Durban contro il Sudafrica per accedere alla fase finale del torneo con un turno d'anticipo. 1-1 il risultato finale, vantaggio ghanese con Kudus, pari dei Bafana Bafana con Percy Tau. Un solo "italiano" in campo, Emmanuel Gyasi che ha così festeggiato nel migliore dei modi il suo esordio con la nazionale maggiore. Il giocatore dello Spezia, 27 anni, è nato a Palermo ma ha scelto di rappresentare il paese dei propri genitori.