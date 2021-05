Coppa Italia al Mapei, De Siervo: "Il Sassuolo ha dimostrato di poter competere con le big"

vedi letture

Questa mattina a Reggio Emilia, presso la Sala del Tricolore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium, impianto del Sassuolo. Fra gli altri, è intervenuto l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo, che ha parlato così dello stadio del Sassuolo: "Ripartiamo da uno stadio, il Mapei Stadium, in cui Giovanni Carnevali con il mister De Zerbi hanno dimostrato come si possa competere con la forza delle idee con i top club. Siamo un Paese che si distingue per tanti aspetti ma vorrei richiamare la capacità di grande resilienza, guardando al futuro con ottimismo".