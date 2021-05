Coppa Italia alla Juve! Bertolini: "Avrebbe senso confermare Pirlo per proseguire il ciclo"

Milena Bertolini commissario tecnico della nazionale femminile italiana, ai microfoni della 'Rai' ha commentato la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, squadra che stasera ha battuto l'Atalanta al Mapei Stadium, e s'è soffermata in particolar modo sul futuro di Andrea Pirlo: "Credo che la scelta Pirlo sia stata fatta per dare il via a un rinnovamento ed è normale pensare a questo come a un anno di transizione. E' normale che ci voglia tempo per far crescere giovani: allo stesso tempo, se si punta su Pirlo bisogna dargli tempo per crescere e per fare i suoi errori. Avrebbe senso confermare Pirlo per portare avanti questo percorso importante".