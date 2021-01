Coppa Italia, domani Roma-Spazia. Italiano: "Avversari saranno motivati dopo il ko nel derby"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club ligure alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma, soffermandosi così sugli avversari: "La Roma ha costruito la propria classifica contro le piccole? Non so se sia pura casualità che la Roma con le grandi non abbia brillato, però sono una squadra che ha pareggiato con l'Inter 2-2 poco tempo fa e ha fatto una grandissima prestazione. Giocano bene, hanno un allenatore che propone un bel calcio, offensivo, e chiaramente noi dobbiamo cercare di ribattere colpo su colpo. Penso siano anche molto motivati a riscattare la sconfitta nel derby. Mi aspetto una squadra che oltre che forte a livello qualitativo lo sia anche a livello di motivazione e penso che saranno molto arrabbiati. Dovremo stare attenti e cercare di fare una grande prestazione, su questo non c'è dubbio".