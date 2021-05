Coppa Italia, la finale vince ma non sfonda. 31% di share, meno vista della semifinale Juve-Inter

Buoni risultati in televisione per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, ma non eccezionale. La gara di ieri sera, trasmessa su Rai1, ha tenuto incollate alla tv 7.977.000 persone, per uno share complessivo del 31 per cento. Si tratta del miglior evento televisivo della serata, con numeri che però risultano inferiori alla doppia semifinale: disputata sempre tra i bianconeri e l’Inter, aveva raccolto 7.984.000 telespettatori all’andata e ben 8.383.000 al ritorno, ma con uno share inferiore (28,8 per cento all’andata e 30 per cento al ritorno).