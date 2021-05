"Coppa Italia sarebbe la ciliegina sulla torta". Rivedi Gasperini in conferenza stampa

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, valida per la finale di Coppa Italia, ha parlato anche di cosa può rappresentare questa partita: "Rimango dell'idea che sarebbe un'ottima ciliegina, ma la torta l'abbiamo costruita in cinque anni. Sarà la seconda finale, abbiamo ottenuto tre qualificazioni in Champions, che non sono un titolo ma valgono lo stesso".

