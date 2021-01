Coppa Italia, Sassuolo e SPAL non sfondano: 0-0 al 45'. Palo di Djuricic e paratona di Berisha

Sassuolo e SPAL non si fanno male nel primo tempo della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma al Mapei. Più presente e propositiva la squadra di mister De Zerbi, che finora non è riuscita però a sbloccare il risultato nonostante un palo di Djuricic e un gran tentativo nel finale di Raspadori.

Partenza molto equilibrata al Mapei, dove il Sassuolo fa sì la partita, ma senza mai accelerare particolarmente e trovando comunque un avversario sempre ben disposto in campo. La prima occasione da rete del match arriva così solamente al 24', quando Djuricic calcia a botta sicura da dentro l'area di rigore trovando il palo. Ottima, nell'occasione, la manovra sviluppata sulla destra da Muldur con un cross rasoterra velenoso. Sul fronte opposto, una manciata di secondi più tardi, è costretto invece a chiedere il cambio l'ex Di Francesco: problema fisico per il figlio d'arte, che al 25' viene quindi rilevato da Seck. Ci riprova il giovane classe 2002 Oddei al 33', ma la sua punizione dal limite è telefonata e per Berisha non ci sono quindi problemi. La SPAL risponde con un contropiede velenoso al 36': Floccari serve bene in profondità Dickmann, che tuttavia non riesce a finalizzare cercando un cross senza esiti piuttosto che calciare in porta. L'ultima emozione del primo tempo arriva infine al 42', quando Raspadori si libera alla perfezione al limite dell'area e chiama Berisha all'intervento in tuffo con una grande conclusione a incrociare. Porte ancora inviolate, al 45' Sassuolo-SPAL resta sullo 0-0.