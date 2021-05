Coppa Italia solo per club di A e B, presidenti tutti d'accordo. La "scusa" è snellire i calendari

La riforma della Coppa Italia, annunciata dal Consiglio di Lega mercoledì, verrà presto discussa con le altre componenti del calcio italiano e alla fine si farà nonostante le voci contrarie. In questo periodo i presidenti di Serie A litigano di tutto ma su questo punto si sono trovati d'accordo nel far fuori dalla competizione i pesci più piccoli. La scusa è quella di snellire i calendari ma come riportato da La Repubblica di fatto si sono eliminati solo i primi due turni, quelli nei quali le società si Serie A stavano alla finestra, e che non interessavano alle tv.