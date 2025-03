Coreografia Fiorentina, in Lega Calcio è stata manifestata in via informale solidarietà alla Juve

Fiorentina-Juventus non è ancora finita. Almeno fuori dal campo. Se da una parte infatti il risultato di 3-0 in favore della squadra viola non lascia molto spazio alle discussioni sull'andamento della partita - a senso unico -, dall'altra è la coreografia messa in atto dai tifosi della Fiorentina in curva a finire sotto i riflettori bianconeri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in questo senso, la Juventus - a fronte di una coreografia così esplicita ("Juve merda", nella foto) - ha deciso di rivolgersi a FIGC e Lega Calcio per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.

In Lega Calcio - si legge sempre su Tuttosport - è già stata manifestata, in via informale, solidarietà al club bianconero. Di sicuro - continua l'analisi del quotidiano - serpeggia un po’ di imbarazzo perché l’obiettivo dei vertici del calcio italiano è di proporre un prodotto sempre più competitivo e moderno, nella scia di ciò che si vede nelle super leghe professionistiche americane.

La Juventus, dunque, si aspetta una risposta, a cominciare dal giudice sportivo di Serie A, atteso in giornata.