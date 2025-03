Correa: "Lautaro è devastante, un campione. Momento più bello all'Inter? I trofei"

Joaquin Correa ha rilasciato un'intervista a Inter Media House per il secondo episodio di Team Talks, in collaborazione con Betsson Sport, parlando così del suo primo allenamento con Lautaro Martinez: "Me lo ricordo, sono arrivato il giorno prima della partita. Mi ha fatto sentire a casa, ma non solo lui. Siamo un bel gruppo".

C'è un giocatore che le ha fatto pensare che fosse fuori categoria?

"Ai miei inizi con Veron, è la persona che mi ha dato qualcosa in più e che mi ha insegnato a vedere anche fuori dal calcio argentino. Era forte, mi ha fatto capire la differenza tra i giocatori e quelli davvero forti".

E Lautaro?

"Era più piccolo, stava iniziando. Ci siamo ritrovati in Nazionale e poi qua, è sempre stato forte".

Cosa l'ha impressionata di più dell'Inter?

"Innanzitutto mi è piaciuto il cambiamento perché io ero venuto qui quando avevo 15-16 anni e ho visto il cambiamento del centro sportivo, come è cresciuto tanto anche sotto questo aspetto. E poi il gruppo già prima che arrivassi mi aveva mandato qualche messaggio e questo è importante, ti fa capire quanta voglia di vincere e di migliorarsi insieme c'è".

Qual è stato il momento più bello vissuto all'Inter?

"Quando abbiamo alzato i trofei. Quella sensazione lì è la più bella, al di là dei momenti personali o dei momenti di squadra, penso che vedere tutti felici quando i trofei sia la cosa più bella che ci sia. Non c'è sensazione più bella".

Il gol o una partita speciale invece?

"L'esordio è stato qualcosa di molto bello, poi ritornare dopo anni a giocare titolare è stato molto bello anche. Mi sono sentito molto bene, accolto molto bene anche dai miei compagni dopo un anno via, è stato molto bello per me. Però come ho detto le cose di gruppo o di squadra che abbiamo raggiunto insieme come i trofei o la finale di Istanbul sono le cose migliori".

Come definirebbe Lautaro con una parola?

"Per me la parola è campione. Poi per me lui è devastante, quando sta bene la squadra sta bene. Per noi è super importante, è il nostro capitano, ce lo dimostra sempre. Però credo che la parola campione a lui stia bene".

Tifa più per Boca Juniors o River Plate?

"Perché questa domanda? Io sono dell'Estudiantes, sono uscito da lì. Mio padre però è del River e mi portava da piccolo a vedere le partita e quindi un pochino dico River. Prima l'Inter però, sempre".