Corsa Champions, Bergomi: "Il Napoli sta bene, la vedo dura per Juventus e Lazio"

Negli studi di Sky Sport nel prepartita di Napoli-Udinese, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla lotta Champions: "La vittoria del Milan a Torino ha sparigliato le carte. Per la Juventus è dura visto il calendario, lo stato di forma e come gioca la squadra di Pirlo. La Lazio perdendo a Firenze si è distanziata forse un po' troppo. Tutto è possibile ma la vedo dura sia per la Juve che per la Lazio. Il Napoli sta bene, viene da ottime partite in cui ha creato molto. La squadra è in salute, poi ha ritrovato Osimhen che è un giocatore verticale, bravo ad attaccare la profondità.