Corvino: "Allenatori italiani tra i più preparati al mondo: Spalletti e Di Francesco, scuola simile"

In una intervista a Tuttosport, Pantaleo Corvino ha parlato della prossima sfida tra Juventus e Lecce, nella quale si riproporrà il duello a distanza tra Di Francesco e Spaleltti: "Gli allenatori italiani sono tra i più preparati al mondo. Spalletti è tra i più rappresentativi per l’arte del fare, come dimostrano i risultati ottenuti in tutta la sua carriera e in particolare nei suoi mesi bianconeri: è un’eccellenza".

"Scuola simile: Di Francesco e Spalletti sono riusciti a dare forma a grandi creature"

Si passa poi all'analisi dello stile dei due allenatori, che secondo Corvino sono uguali nell’arte del fare, pur con risultati diversi. Entrambi, secondo il dirigente di provengono da una scuola simile: col gioco sono riusciti a dare forma a grandi creature. Poi tanti complimenti per il tecnico abruzzese, che ha portato il Lecce ad avere cinque punti in più rispetto all’anno scorso allo stesso punto del campionato.

In casa salentina c'è da essere contenti di come Di Francesco rappresenta i principi del club e i valori del territorio. La speranza, chiosa in merito Corvino, è che sia più fortunato delle ultime stagioni a Frosinone e Venezia, e nel Lecce c'è il massimo impegno affinché questo avvenga presto.