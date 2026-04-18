Corvino sui talenti del Lecce: "Tiago Gabriel acquisto decollato, Falcone meriterebbe una top"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato dal Corriere dello Sport soffermandosi anche su alcuni singoli della squadra salentina. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dal nome di un giocatore che sta rendendo in modo più che positivo: "Falcone, per quello che fa da anni meriterebbe una top".



Com "acquisto decollato" Corvino cita Tiago Gabriel, rifiutandosi di rispondere a una domanda sulle sirene di mercato inglesi per il medesimo difensore (che piaceva anche alla Juventus). Qualche idea per il futuro? Qui Corvino risponde eccome: "Dico quattro italiani: il difensore centrale Cafasso, le ali Persano e Cipressa.

E il portiere Lupo. Sono tutti nazionali. E poi mi concedo due stranieri, 2007 e 2008: Dalla Costa, terzino sinistro belga, e il portiere bulgaro Penev".