Corvino su Vlahovic: "Un cavallo di razza. Con Spalletti può superare quota 20 gol"

In una intervista a Tuttosport, Pantaleo Corvino ha lodato l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, affermando che la Juventus rappresenta già il massimo per lui: "Vlahovic è un pezzo di cuore, ma speravo tornasse più tardi (ride, ndr). Lo presi giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra".

Alla domanda se gli consiglierebbe o meno di di restare alla Juve, Corvino non si sbilancia, spiegando che Vlahovic è in un grande club e non ha bisogno dei suoi consigli, essendo un uomo. Pensa possa ancora dare tanto alla Juventus e i bianconeri possono solo trarre benefici da un giocatore simile a pieno regime: secondo il dirigente salentino, non sono molti i bomber come lui sul mercato.

E su quanti potrebbe fare in una stagione con Spalletti Corvino aggiunge che il serbo è un vero numero 9, un cavallo di razza: se sta bene può superare quota 20. Spalletti infatti sa valorizzare ogni singolo, chiude il responsabile dell'area tecnica del Lecce.