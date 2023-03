Cos'è la lesione distrattiva che ha fermato Osimhen e tutte le sfide che ora rischia di saltare

Tegola pesantissima per il Napoli: il club azzurro ha comunicato che "Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva". Di cosa si tratta? Che tempi rischia il centravanti della Nigeria? Intanto urge specificare che il report del club campano non specifica se si tratti di una lesione di I, II o III grado e dunque stanti le cose non è possibile rispondere con certezza ma solo elencare le varie casistiche in attesa di ulteriori precisazioni.

Cos'è la lesione distrattiva e i tempi di recupero

La lesione muscolare di tipo indiretta o lesione distrattiva è generalmente causata da un'eccesso di sollecitazioni, nel caso contrazioni brusche o scatti improvvisi, oppure allungamenti passivi del muscoli per trazioni durante la contrazione o viceversa. Una lesione frequente, ma resta da capirne l'entità. La maggior parte delle lesioni sono gestite conservativamente con un percorso di riabilitazione che può durare dalle 2 alle 12 settimane, in relazione al grado di lesione e alle necessità funzionali dell’atleta.

Le prime indicazioni

Pur senza indicazioni ancora precise da parte del club, Osimhen potrebbe saltare gare molto importanti considerato che lo stop potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 giorni secondo i rumors in arrivo da Castelvolturno. A rischio la tripla sfida col Milan e forse anche la Juventus.

Il calendario del Napoli

02.04 Napoli-Milan

07.04 Lecce-Napoli

12.04 Milan-Napoli

15.04 Napoli-Verona

18.08 Napoli-Milan

23.04 Juventus-Napoli