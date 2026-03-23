Cosa ha chiesto Allegri nel vertice di mercato. Spoiler: lo ha fatto anche l'anno scorso

Giovedì scorso, quindi prima di Milan-Torino e nella settimana complicata post Lazio-Milan, nella sede di via Aldo Rossi c'è stato un vertice di mercato tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e l'allenatore Massimiliano Allegri. Obiettivo: programmare per tempo il prossimo futuro. Come è giusto che sia per un club con alte ambizioni come il Milan, lanciato verso il ritorno in Champions League.

La richiesta

L'obiettivo sarà quello di alzare il livello non solo delle riserve, ma anche dei titolari, e per questo Massimiliano Allegri chiede quattro giocatori strutturati, pronti all’uso, alla Rabiot. Secondo lui, infatti, per vincere servono giocatori pronti e meglio se grandi giocatori: il tecnico livornese è convinto, infatti, che solo così il Milan potrà puntare ad essere competitivo sia in Italia che in Europa.

Rabiot

Una richiesta simile, Allegri, l'aveva fatta la scorsa estate quando aveva spinto per tenere Maignan e per l'acquisto di Rabiot. Allegri lo ha preteso con tutte le sue forze a fine agosto e perché è un calciatore così importante per i rossoneri. Probabilmente, a oggi, l'ex Juventus e Marsiglia è il migliore calciatore della stagione milanista. Ieri il confronto del Milan con Rabiot e del Milan senza Rabiot visto a Roma è stato impietoso e lampante: anche i numeri dicono che il Diavolo senza il suo Cavallo Pazzo non può stare.