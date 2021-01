Così Mandzukic si presentò all'Al Duhail in Qatar. Parlando anche dell'addio alla Juventus

Mario Mandzukic, al momento di andare in Qatar per cercare quello che sembrava il buen retiro della sua carriera, parlò anche di Juventus. Non lo fece volentieri ma non si tirò indietro, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante dell'Al Duhail. Questo il pensiero del croato: "Non mi piace parlare del passato. Guardo avanti. Tutto quello che volevo dire l'ho messo sui social, non voglio ripetermi. Allegri? Ogni allenatore è diverso, ho imparato qualcosa di nuovo da tutti e sono contento di aver lavorato con Allegri. CR7 lo conoscono tutti, è un top player, un giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. Mi è piaciuto davvero giocare con lui, ci capivamo perfettamente. Non giocare? È stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Ho lavorato duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene". L'avventura finirà col titolo, poi con la risoluzione, poi col ritorno in Italia, al Milan. Troppo forte il richiamo della lotta per il successo.