Cosmi su Mourinho di nuovo in Serie A: "Pochi con la sua caratura in Italia, ritorno gradito"

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Roma, mister Serse Cosmi è stato interpellato anche sul prossimo approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa: "Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, Mourinho è una persona che sa attirare benissimo su di sé tanta attenzione, una persona non banale che suscita comunque sia sempre tanta curiosità. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poiché mancano persone con la sua caratura", le dichiarazioni del tecnico del Crotone.