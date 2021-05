Crotone, Cosmi presenta la sfida di domenica con la Roma: "Niente da giocarci, se non la dignità"

Intervenuto in conferenza stampa nell'antivigilia della sfida di campionato con la Roma, mister Serse Cosmi ha presentato così il prossimo appuntamento del suo Crotone: "Queste gare si caricano in serenità, c’è un pizzico di delusione perché il nostro destino già lo conosciamo ma poi ti ritrovi a giocare contro squadre importanti e in uno stadio di assoluto blasone, quindi il resto verrà tutto da solo. Mi interessa che vada in campo un Crotone con testa e voglia giusta e col privilegio di giocare in uno stadio prestigioso come l’Olimpico. Roma più delusa del Crotone? Ho qualche dubbio. Sono molto dispiaciuto, per non usare qualche altro termine. Questa è una partita dove non c’è niente da giocarsi, se non la dignità".

Non è mancata una battuta sul prossimo allenatore giallorosso, José Mourinho: "Credo che sia un bene per tutto il nostro calcio, Mourinho è una persona che sa attirare benissimo su di sé tanta attenzione, una persona non banale che suscita comunque sia sempre tanta curiosità. Sono curioso e felice che ritorni a far parte del nostro campionato, poiché mancano persone con la sua caratura".

Spazio infine a una domanda sul futuro, anche se Cosmi ha rimandato tutto a fine stagione: "Quello che il Crotone ha fatto in dieci partite è sotto gli occhi di tutti. Leggo quando posso dei commenti che in parte condivido, in altri casi no. Non reputo ingenerose le valutazioni che si vogliono fare. Ci sono dei dati oggettivi, ne parleremo dopo la partita con la Fiorentina".