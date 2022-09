Costacurta su De Ketelaere: "Ha bisogno di tempo. Io me lo ricordo Kakà all'inizio..."

Presente nello studio di 'Sky', l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha commentato le scelte di formazione e non solo a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Champions League Milan-Dinamo Zagabria: "Il Milan cresce di partita in partita, quella di sabato non è stata una gara facile eppure in 10 sono riusciti a vincere. Quelli sono segnali di crescita, ci fanno capire che il Milan può pensare di vincere di nuovo lo Scudetto. Brahim Diaz dal 1'? Capisco la scelta, perché col suo dribbling e con la sua capacità di saltare l'uomo può essere una scelta giusta. De Ketealere è un ottimo giocatore, ma come tutti ha bisogno di tempo. Kakà fece l'esordio bellissimo in trasferta, ma in casa per qualche partita non lo vedemmo".