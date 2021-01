Covid, riscatto e gerarchie: Cutrone lascia la Fiorentina. Ora può andare al Benevento

Patrick Cutrone lascerà la Fiorentina nei primi giorni del 2021 e farà virtualmente ritorno al Wolverhampton prima di iniziare una nuova avventura in prestito sempre in Serie A. L'attaccante, dopo aver iniziato bene l'esperienza al Franchi agli ordini di Iachini che lo aveva fortemente voluto, in seguito al Covid che lo ha contagiato in primavera, non si è più definitivamente ripreso passando sempre più in secondo piano nelle gerarchie della squadra viola. Anche il peso dei 18 milioni di euro di riscatto dopo 26 presenze da titolare ha bloccato la sua evoluzione fiorentina, costringendolo sempre più ai margini della squadra. Con Prandelli la distanza è diventata definitivamente incolmabile, con il nuovo tecnico che ha promosso Vlahovic a definitivo titolare spingendo Cutrone addirittura a cambiare agente e dunque a ripartire da una cessione ormai certa.

Nel suo futuro comunque ci sarà ancora la Serie A, con il Benevento che è pronto a mettersi alle spalle tutte le pretendenti su espresso ordine di Pippo Inzaghi che da tempo conosce il giocatore e che lo vuole con sé per dare ancor più l'assalto alla salvezza. Anche Sampdoria, Genoa, Bologna e Napoli stanno pensando al giocatore, ma i sanniti sono decisamente vicini a completare l'accordo mettendo in rosa un giocatore affamato e a caccia di una definitiva consacrazione che non è ancora arrivata.