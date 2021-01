CR7 trascina la Juve nel poker all'Udinese. Dybala si aggrappa al gol per ripartire

Serviva una risposta dopo la batosta di fine 2020 contro la Fiorentina per iniziare l’anno nuovo con il piede giusto e tenere il ritmo di chi davanti corre senza sosta. La Juventus supera 4-1 l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium: un risultato tanto netto quanto ingannevole considerate le occasioni avute dai friulani capaci di raccogliere oltre alla rete nel finale di Zeegelaar due legni con lo stesso esterno mancino e con Stryger Larsen svettando in anticipo su Alex Sandro. I ragazzi di Pirlo si aggrappano ancora una volta al loro trascinatore, un Cristiano Ronaldo capace di sfruttare le disattenzioni avversarie e convertirle immediatamente in gol. Destro nel primo tempo e sinistro nella ripresa, con l’aggiunta di una verticalizzazione al bacio per la rete di Chiesa. Nel recupero c’è spazio anche per la soddisfazione personale di Paulo Dybala autore fin lì di una prova opaca.

JOYA AGRODOLCE - Pochi alti e troppi bassi nella prestazione del numero 10 bianconero chiamato a sostituire l’infortunato Alvaro Morata. Un picco però di importanza indescrivibile nel finale con un destro a incrociare che si spegne sotto la traversa ed è ossigeno puro da buttare giù nei polmoni con proiezione verso il Milan. La testa non può non andare alla sfida di San Siro per via delle condizioni del centravanti spagnolo: “Ha avuto un risentimento nell'ultimo allenamento, dovremo valutarlo in questi giorni. Non credo però possa essere a disposizione mercoledì”. Un problema non da poco al quale Pirlo dovrà rispondere con l’unico sostituto in rosa: quel Dybala che, a detta del tecnico bianconero nel post gara, ha prodotto contro l’Udinese un buona prestazione: “Ha lavorato benissimo in settimana infatti stasera aveva la gamba brillante e si è visto fino alla fine quando poi ha trovato la rete”. Poca però l’incisività offensiva del numero 10 che dovrà alzare il livello contro i rossoneri e risultare maggiormente incisivo ridettò a quanto visto nella serata fredda di Torino contro l’Udinese. Ma quel gol, allo scadere, può avere un peso non da poco nell’economia della stagione della Joya.