Juventus, Pirlo: "Molto bene Dybala. Attaccante? Abbiamo dei nomi in lista"

23:05 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 4-1 contro l’Udinese all’Allianz Stadium nella quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Soddisfatto della gara?

“Si non siamo partiti benissimo, avevamo ancora qualche scoria della gara con la Fiorentina. Eravamo un po’ impauriti ma una volta sbloccato il risultato siamo andati sempre meglio”.

Ci sono i margini per risalire la classifica? La posizione di Chiesa?

“No giochiamo sempre per vincere, siamo qua per quello e non vediamo altri risultati. Per noi è importante vincere partita dopo partita e poi vedremo dove saremo. La posizione di Chiesa è sempre la stessa, gioca esterno ma poi dipende dall’avversario sull’attacco della profondità”.

Come sta fisicamente Dybala?

“Stasera ha fatto una delle migliori partite da inizio stagione. Ha lavorato benissimo in settimana infatti stasera aveva la gamba brillante e si è visto fino alla fine. Lui é un attaccante come Morata, ma hanno caratteristiche diverse. Quando gioca Paulo sappiamo che la profondità e la ricerca degli uomini in area la possiamo trovare con altri giocatori”.

Che sensazioni ha verso il Milan e ha bisogno di un attaccante?

“Bisogna sempre cercare di migliorare, siamo qua per questo e per fare sempre meno errori. Sul mercato abbiamo parlato con la società nei prossimi giorni sapremo cosa fare”.

Possibilità di Morata col Milan? In campionato le squadre davanti vanno forte…

“Si sapeva che le squadre davanti sarebbero state queste, noi dobbiamo guardare a noi e pensare vincere e poi in futuro vedremo dove saremo. Morata ha avuto un risentimento e valuteremo nei prossimi giorni come sta”.

Seccato dalla situazione Rabiot? Giroud può essere l’uomo giusto?

“Rabiot è un giocatore importante per noi, è stato un peccato non averlo nelle ultime due gare però sono le regole del calcio e vanno rispettate. Per l’attaccante abbiamo dei nomi sulla lista e vedremo”.

