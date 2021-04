"Crediamo ancora alla Champions". Rivedi Milinkovic-Savic dopo il gol vittoria della Lazio

Dopo il triplice fischio di Verona-Lazio, terminata col successo biancoceleste in extremis grazie al gol di Sergej Milinkovic-Savic, lo stesso centrocampista è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sul gol ho sfruttato un grande assist di Radu. Era una partita tosta contro una squadra che corre molto, è stata la nostra quarta vittoria di fila. Cercheremo di continuare così perché questi punti ci servono per rimanere in alto. Il Verona gioca a uomo, quindi serve tanta mobilità per avere spazi. Torniamo a casa con una grande vittoria. Questo successo è ovviamente dedicato ad Inzaghi e alla sua famiglia, con la speranza che possa tornare a Formello il prima possibile. Abbiamo meritato la vittoria, rischiando poco e creando molte occasioni. Avremmo potuto sbloccarla già prima. Non c'è fortuna, è stato un successo costruito. Dopo il gol ero contento per aver sbloccato una partita difficile. Nel finale segnava sempre Caicedo, oggi è toccato a me. D'altronde abbiamo tanti calciatori offensivi in grado di segnare".

