Cremonese anche sfortunata: la gara di Thorsby dura solo 7 minuti, problema al polpaccio
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Serata sfortunata per Morten Thorsby durante la sfida di campionato tra Cremonese e Bologna. Con gli ospiti avanti 0-2, Marco Giampaolo aveva deciso di inserirlo a inizio ripresa - insieme a Okereke e Bondo - nel tentativo di dare una scossa alla squadra.
Dopo appena sette minuti dal suo ingresso, però, il centrocampista norvegese è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare al polpaccio destro, alzando subito bandiera bianca. Al suo posto è subentrato Payero. Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti necessari per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
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