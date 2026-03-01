Video Ma quale auto di lusso, Morten Thorsby è tornato a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan

Dopo novanta minuti giocati a ritmo altissimo contro la seconda forza del campionato, la serata di Morten Thorsby non si è conclusa tra auto di lusso e uscite blindate. Il centrocampista della Cremonese, reduce dalla sfida contro campioni del calibro dei rossoneri, ha scelto la via più semplice: tornare a casa in bicicletta.

All’uscita dello stadio il norvegese si è fermato con naturalezza davanti ai tifosi che lo attendevano. Autografi, fotografie, qualche parola scambiata con il sorriso di chi vive il calcio senza sovrastrutture. Un gesto spontaneo, lontano dai riflettori, che racconta un modo autentico di essere professionista e restituisce a questo sport un’immagine fatta di normalità, disponibilità e valori concreti.

Di seguito le immagini.

