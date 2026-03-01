Thorstvedt: "Oggi la nostra miglior partita". Poi scherza sul gol: "Berardi avrebbe tirato fuori"

Il centrocampista neroverde Kristian Thorstvedt, andato a segno nella vittoria odierna contro l'Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa la prestazione del suo Sassuolo: "Abbiamo dimostrato lo spirito che ha questo gruppo, giocare per 75 minuti con uno in meno contro l'Atalanta è tosto, abbiamo fatto una partita incredibile oggi".

È stata la miglior partita di quest'anno?

"Sono d'accordo con te perché questa è stata la migliore, perché giocare con l'uomo in meno per 75 minuti è dura, abbiamo fatto una bella partita contro l'Atalanta anche all'andata ma quella di oggi la supera".

Matic ha detto che potete giocare anche in 9 e che potete battere le squadre che giocano in Champions...

"Giocare in 9 è più difficile ancora, però con questo spirito che abbiamo possiamo fare tutto. Io avevo paura che lui prendesse un altro rosso e a lui piace parlare con gli arbitri, ma è meglio in 10, in 11 (ride, ndr)".

Ci descrivi il gol?

"Ho pensato di giocare subito la palla a Berardi, il terzino ha chiuso lo spazio e ho detto a Domenico che era meglio che facessi gol io. Lui altrimenti avrebbe tirato fuori (ride, ndr)"-

